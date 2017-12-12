На Урале передано в суд дело зэка, сбежавшего во время этапирования в СИЗО Екатеринбурга

В Артинский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело 32-летнего заключенного Ивана Кононова, который совершил побег из-под стражи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, 24 сентября мужчина при конвоировании из здания ИВС полиции Артинского района до специального автомобиля для доставки в СИЗО № 1 Екатеринбурга оттолкнул конвойного и забрался на верхнюю решетку прогулочного двора. «Затем он отогнул колючую проволоку, натянутую вдоль периметра, спрыгнул на улицу за пределы огороженной части отдела полиции и скрылся из-под стражи. Спустя два часа, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в жилом доме, куда он незаконно проник, напугав спавшую хозяйку», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Несмотря на то, что сбежавший Кононов был пойман, по результатам служебной проверки один сотрудник полиции был уволен, начальнику отдела полиции было объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии, заместитель начальника полиции переведен на нижестоящую должность и еще пять сотрудников полиции были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в облпрокуратуре.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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