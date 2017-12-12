В Екатеринбурге по улицам пустят новогодние мусоровозы – чтобы поднять настроение горожанам

В Екатеринбурге к Новому году украсили мусоровозы. На машинах мигают гирлянды, на кузовах наклеены изображения снежинок и Деда Мороза со Снегурочкой. По мнению сотрудников мэрии, «спецмашины поднимут настроение и обеспечат атмосферу приближающегося праздника многим жителям уральской столицы».

О появлениях на улицах города праздничных мусоровозов сообщает сегодня официальный портал Екатеринбурга.

«Руководители муниципального предприятия «Спецавтобаза» подготовили к выходу на линии два новогодних мусоровоза, сияющих гирляндами и обклеенных тематическими аппликациями с изображением снежинок, Деда Мороза и символикой предстоящего Нового года. Безусловно, колеся по городу в столь необычном виде эти спецмашины поднимут настроение и обеспечат атмосферу приближающегося праздника многим жителям уральской столицы, которые встретят их на своем пути», – сообщает сайт администрации города.

Мусоровозы чиновникам мэрии показали в рамках рейда по Верх-Исетскому району. Сотрудники горадминистрации проверяли – насколько объекты готовы к Новому году. Оказалось, за последние две недели гирлянды и прочие украшения повесили почти все магазины, школы и детсады: что в план оформления изначально были включены 1670 различных объектов, из них – 1585 уже украшены.

Добавим, что с сегодняшнего дня чиновники из мэрии обещали почти ежедневно объезжать районы города по вечерам, чтобы оценить качество украшений к Новому году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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