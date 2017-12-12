Темами года на Среднем Урале стали: выборы губернатора, ураган, рутений, минирование и Дима Песков

«Яндекс» подвел итоги года по итогам запросов жителей разных регионов. Главными темами в Свердловской области стали выборы губернатора, открытие нижнетагильского цирка и ураган. Также в топ-10 попали выброс рутения, минирования зданий, поиски Димы Пескова и другие новости.

Напомним, «Яндекс» каждый год выявляет главные темы на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября. Запросы о событиях, случившихся позже, не рассматриваются. Например, в 2017 году такими событиями стали отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр и решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах – они произошли в декабре.

Из мировых новостей жители Свердловской области больше всего интересовались введением штрафа за отсутствие знака «Шины» и скандалом вокруг фильма «Матильда». Также в поисковиках искли новости про группы смерти, деятельность ФБК, теракт в метро Петербурга, вирус Коксаки в Турции и другие.

Из местных событий темой года стали выборы губернатора Свердловской области. На втором месте рейтинга почему-то – открытие после реставрации цирка в Нижнем Тагиле. В топ-5 также вошли сильный летний ураган, выбросы рутения в Челябинске, которые, якобы, дошли до Екатеринбурга. И сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге.

Шестой по популярности темой стали поиски 4-летнего Димы Пескова, который летом заблудился в лесу и провел там несколько суток – один, без взрослых. Но выжил. На седьмой строке – убийство в Верхней Пышме (в апреле изнасиловали и убили Ирину Вахрушеву). Далее в списке – ДТП на Полевском тракте 9 сентября, митинги в Екатеринбурге и концерт Scorpions.

Из вещей и явлений уральцев больше всего интересовали спиннеры и криптовалюта. Также искали информацию про iPhone X и iPhone 8. Спрашивали у «Яндекса» про голосовой помощник Алису, рэп-баттлы, блокчейны и другие явления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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