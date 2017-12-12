«Просьба сделать татарский язык государственным – провокационная, но не более того»: политологи о внезапной «языковой проблеме» в России

Дискуссия о статусе татарского языка как второго государственного в России неожиданно вышла в федеральную повестку. С такой просьбой к Госдуме обратился совет мусульманских старейшин Набережных Челнов после того, как в Татарстане под давлением федерального центра отменили обязательные уроки татарского языка в школах. Примечательно, что инициатива появилась накануне старта президентской кампании, и это дало повод расценивать «языковой вопрос» как очередное информационное отвлечение от насущных экономических проблем в стране. Впрочем, опрошенные РИА «Новый День» эксперты не верят в эту версию, как и в то, что татарский язык станет государственным.

«Не думаю, что инициатива связана с отвлечением от экономики. Если людям нечем кормить своих детей, то споры о языках не помогут им отвлечься от тяжких дум. Что касается самого обращения – это не тот случай, когда нужно вводить второй государственный язык. В России около 6 миллионов татар, это не такое большое количество носителей языка. Есть подозрения, что говорящих на английском языке в стране не меньше, но это не повод делать его вторым государственным. Письмо мусульманских старейшин показывает гордость татарского народа за свои традиции и культуру. Мы должны чтить особенности каждого этноса, но на рациональном уровне, без введений титульных изменений. Иначе следом пойдут обращения башкир, аварцев, кумыков и прочих, и мы просто исчезнем в объеме всех наций и народностей, которые существуют в нашей стране», – отмечает политолог Андрей Колядин.

Другой федеральный эксперт, Константин Калачев, считает, что обращение муфтиев к Госдуме стало продолжением борьбы за увеличение количества часов уроков татарского языка в школах республики. «Тот случай, когда неумная защита хуже нападения, и инициатива Татарстана даст обратный эффект. Если раньше многие поддерживали чиновников региона в борьбе за национальный язык, то теперь просьба сделать татарский язык вторым государственным выглядит так, словно татары ставят себя выше других народностей России. Это провокационное предложение. Но я не думаю, что оно призвано отвлечь население от проблем. Было письмо к Госдуме, и возник информповод для СМИ. Я не верю, что Кремль мог попросить муфтиев поднять эту тему или что-то подобное», – прокомментировал собеседник агентства.

Политолог Глеб Кузнецов вообще заявил, что вопрос о статусе татарского языка в принципе неинтересен населению России, и по большому счету его не существует в федеральной повестке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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