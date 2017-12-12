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Кольцовские таможенники задержали радиоактивные фитили из Китая

Кольцовские таможенники задержали радиоактивные фитили из Китая

Сотрудники кольцовской таможни задержали 41 фитиль, испускающий радиоактивное излучение, превышающее допустимые нормы в десятки раз.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, товар, произведенный в Китае, был обнаружен в автотранспорте.

Выяснилось, что 41 фитиль для газовых светильников содержит радионуклид торий-232 со значительным превышением естественного уровня излучения более чем в 20 раз.

«Сам торий – это природный радионуклид, встречается он повсеместно. В данных фитилях он используется в виде ториевой соли в качестве осветлителя, чтобы светильник давал более яркий свет. По предварительным данным, исходя из спектрального анализа, в данных фитилях значительно превышен уровень по гамма-фону и имеется значительное загрязнение альфа – и бета-частиц», – пояснил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Алексей Моисеев.

Даже при неработающей лампе такой фитиль способен вызвать серьезные заболевания, в том числе онкологические и заболевания крови, а также заразить окружающую среду. Дело в том, что при выгорании фитиля остается радиоактивная пыль.

Сейчас фитили направлены на экспертизу в Территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области. По её результатам будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях. Скорее всего, они будут уничтожены.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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