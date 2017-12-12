Синоптики выпустили предупреждение: Екатеринбург на трое суток окутает смог

Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. С сегодняшнего вечера по вечер 15 декабря на территории Свердловской области будут условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено», – сообщили в Гидрометцентре Свердловской области.

Между тем, над Екатеринбургом уже образовался смог. Жители отмечают, что на улице пахнет чем-то неприятным.

Зато в ближайшие дни синоптики обещали потепление: завтра днем в Екатеринбурге будет еще 10-12 градусов ниже нуля, а уже 15 декабря – 3-5 градусов со знаком «минус» днем.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

Кольцовские таможенники задержали радиоактивные фитили из Китая. / «Просьба сделать татарский язык государственным – провокационная, но не более того»: политологи о внезапной «языковой проблеме» в России. / Темами года на Среднем Урале стали: выборы губернатора, ураган, рутений, минирование и Дима Песков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»