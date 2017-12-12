Счетная палата РФ указала Свердловской области на низкие имущественные налоги и излишние льготы

Счетная палата РФ обнародовала итоги проверки уплаты в регионах имущественных налогов, поступивших от физлиц за последние три года. Ревизоры в целом остались недовольны, а Свердловской области «перепало» за снижение суммы имущественных налогов из-за разрастания количества льгот и понижающего коэффициента при расчете налога с кадастровой стоимости.

Претензии Счетной палаты касаются и добросовестности граждан, и так и не устраненных дыр в законе, и работы органов власти. Так, аудитор Сергей Штогрин указывает в докладе, что новые собственники недвижимости не обязаны в определенный срок сообщить о факте купли-продажи – что они и не делают, из-за чего база данных Росреестра не всегда остается актуальной. Объекты недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 г., не попадают под кадастровый учет – и с них налог по кадастру не собрать. А еще в нормативных документах не закреплено, что такое «индивидуальный жилой дом», «гараж», «сарай», «единый недвижимый комплекс», «объект незавершенного строительства», «иные здания» – чем граждане благополучно злоупотребляют при постановке их на учет объектов капитального строительства и тем самым уклоняются от уплаты налогов.

Особо ревизоров раздосадовало, что ряд регионов – причем тех, кто получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, – раздают льготы по налогам на дорогие авто. В некоторых регионах льготы смогли получить владельцы Rolls-Royce GHOST , Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan, Bentley Continental Flying Spur, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz SLS AMG. В итоге Счетная палата предлагает убрать все правовые коллизии, позволяющие уклоняться от уплаты налогов и получать необоснованные льготы.

Счетная палата отмечает: имущественные налоги с физических лиц в целом в доходах консолидированных бюджетов регионов имеют незначительную роль: в 2013 г. – 3,2%, 2014 г. – 3,3%, 2015 г. – 3,5%, 2016 г. – 3,2%. В ряде регионов из года в год идет прирост поступления имущественных налогов физлиц. Так, 12 регионов – Москва, Тамбовская, Амурская и Сахалинская области, Республики Карелия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Татарстан и Тыва, Чеченская Республика и Камчатский край – в 2015 году собрали в два раза больше, чем в 2014-м, та же картина у них была и годом ранее, а уровень сборов в 2016-м стал не ниже уровня 2015-го. Среди этих регионов – Москва, Амурская область, Сахалинская, Карелия и другие.

Другая дюжина регионов в 2014 и 2015 годах показывала падение налоговых поступлений и имущества физлиц. Перечень регионов различается, только два региона попали в него дважды – Приморский край и Свердловская область. В 2016 году снижение поступлений насчитали уже в 36 регионах. «Причем в Свердловской области наблюдается тенденция снижения поступления имущественных налогов с физических лиц на протяжении всего исследуемого периода. Снижение поступлений обусловлено увеличением объема предоставляемых льгот, применением понижающего коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости», – указывается в докладе. Стоит отметить, что Свердловская область не попала в число регионов-лидеров по налоговой задолженности.

Отметим, в имущественные налоги попадают земельные и транспортные налоги и налоги на имущество физлиц. РИА «Новый День» решило выяснить, какие ставки и льготы положены свердловчанам в сравнении с жителями других регионов.

Транспортный налог относится к региональным. В Свердловской области владельцы автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил платят по 2,5 рубля за «лошадь» (но 100-процентная региональная льгота нивелирует платеж), владельцы авто мощностью до 150 л.с. – по 9,4 рубля, до 200 – 32,7 и далее по возрастающей до 99,2 рубля. Льготы полагаются пенсионерам, инвалидам, родителю инвалида, многодетному и воспитывающему усыновленного ребенка – в отношении одного автомобиля мощностью до 150 л. с.

В соседней Тюменской области платежи на самом деле больше. 100 л.с. обойдутся в 10 рублей за единицу, 150 – уже в 30, максимальная плата – 100 рублей. Льготы для «физиков» – только федеральные. Приморский край, который тоже дважды попал в черный список, за владение авто берет еще больше – начинаются ставки с 18 рублей и заканчиваются 150-ю. Льготниками являются чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза. В ХМАО владельцы машин мощностью до 100 «лошадей» платят 5 рублей, 100-150 л.с. облагается налогом по ставке всего в 7 рублей, но за более мощную придется отдать уже по 40 рублей. Из региональных льгот – льготы пенсионерам, КМНС, чернобыльцам, ветеранам и т.п. Налоговые ставки выше, чем в Свердловской области, в Москве, Чечне, Кировской области, Челябинской, ЯНАО и других регионах. Со льготами там все гораздо сложнее – в основном их получают категории типа ветеранов войны и героев Советского Союза.

Остальные два налога относятся к местным, то есть их устанавливают муниципалитеты. Ставки по налогу на имущество физлиц в муниципалитетах Свердловской области совпадают со ставками во многих других городах (отметим – регион до сих пор не перешел на исчисление этого налога по кадастровой стоимости). Например, жители Екатеринбурга платят 0,1 % за квартиру, инвентаризационная стоимость которой не превышает 300 тысяч. За квартиру ценой до 500 тысяч придется уплатить 0,25 %, свыше полумиллиона – 1%. В Нижнем Тагиле самые бюджетные варианты облагаются налогом по той же ставке, квартиры до 400 тысяч – 0,15 %, до 500 – 0,2%. Жителям уральской столицы никакие особые, не федеральные льготы, не положены. В Первоуральске льготу получают граждане, имеющие звание «Почетный гражданин городского округа Первоуральск», а в Шалинском городском округе эта льгота распространяется не только на самого почетного гражданина, но и на его вдову (вдовца) до вступления в новый брак.

Для сравнения – в Томске налоги с квартиры стоимостью до 300 тысяч рублей рассчитываются по ставке 0,1 %, до 500 тыс. руб. – 0,2 % и до миллиона – 0,45 %. Льготы положены сиротам и малоимущим. Владельцы жилья в Мурманске стоимостью до 300 и до 500 тысяч платят так же, как и екатеринбуржцы, но льготных категорий больше – здесь, к примеру, 100-процентная льгота положена проживающим в аварийных домах. Жители Тюмени по налогам за квартиру стоимостью 300-500 тысяч платят меньше, чем екатеринбуржцы, – 0,2 %. В числе претендентов на местные льготы – сироты и почетные граждане.

Что касается земельного налога, то в Екатеринбурге в зависимости от категории и назначения земли ставки составляют 0,13-0,3 %. Практические такие же ставки приняты в Челябинске, Кургане (за исключением земель для сельскохозяйственного производства и животноводства), Липецке, Саратове и других городах.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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