Командир, который избил и довел до суицида солдата-срочника, может отделаться условным сроком

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде состоялись прения сторон по уголовному делу командира войсковой части № 47051, обвиняемого в избиении рядового, после чего солдат покончил с собой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе заседания прокуратура запросила для подсудимого всего 3,5 года лишения свободы условно, указывают в правозащитной организации «Зона права». При этом статья «Превышение должностных полномочий с применением насилия» – п «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая вменяется военнослужащему, предусматривает до 10 лет колонии.

Согласно материалам дела, в декабре 2016 года рядовой Денис Хамидуллин, призванный из Пермского края, заступил в суточный наряд в качестве дневального. Сержант Сенаторов потребовал от 19-летнего срочника в защитном костюме и противогазе рассказать ему обязанности военнослужащего, предусмотренные уставом внутренней службы ВС РФ.

«Командир отделения остался недоволен ответом и заставил рядового принять упор лежа и выполнить отжимания от пола на вытянутых руках. При этом Сенаторов поставил свою ногу на спину Хамидуллина и силой стал давить вниз, тем самым заставляя последнего прижиматься ближе к полу, а затем испытывать физические трудности для поднимания туловища вверх от пола, – говорит адвокат Елена Макарова. – Затем Сенаторов заявил, что Хамидуллин должен повторно изучить общие обязанности военнослужащего, и предупредил, что спросит о них через полчаса. Второй ответ сержанту также не понравился. Тогда сержант взял голову рядового, наклонил ее вниз и нанес два удара по ней».

7 марта 2017 года Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке в Екатеринбурге. Через несколько часов он покончил с собой.

В последнем слове в суде Сенаторов извинился перед потерпевшим. «Медиазона» пишет, что командир признал свою вину лишь в оскорблении рядового. Также перед рассмотрением дела офицер попытался дать отцу погибшего пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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