Как поесть в ресторане на три тысячи и не платить

То и дело в Екатеринбурге рестораторы жалуются на случаи потребительского экстремизма. Как правило, люди, апеллирующие к законодательству и фразе «клиент всегда прав», выворачивают и документы, и сам слоган так, что заведение еще должно им за то, что они почтили его своим присутствием. Одной из самых громких историй последних лет стал поход певца Егора Крида в ресторан «Пряности» Евгении Левандовской. Тогда поп-певец погулял с товарищами в заведении на 10 тысяч рублей, но платить не захотел. Правда, шум, поднявшийся в СМИ по поводу неприличного поведения кумира молодежи, вряд ли стоил этих денег.

С похожей историей столкнулась владелица другого заведения Лейла Джатдоева, правда, шумиху навели как раз клиенты, которые не захотели платить по счету. Речь идет об инциденте в кафе «Мио», которое недавно открылось в «Гринвиче».

Историю своего неудачного посещения в новое кафе рассказала экс-управляющая бутика «Абрау-Дюрсо» Анна Матюшина.

По ее словам, еда была невкусной и неправильно приготовленной – как закуски, так и горячее. Поэтому она и ее спутник попросили не включать некоторые из блюд в счет, однако менеджер заведения, как пишет посетительница кафе, отказалась это делать.

Большинство комментаторов поста поддержали посетителей кафе, однако некоторые задавали резонные вопросы: «В целом кошмар, конечно, но все-таки есть такой момент – если блюдо ваще отстой – надо сразу отдавать, а если уже съели – оплатить. В противном случае ресторан может встать на дыбы», – написал один из участников обсуждения.

«Новый День» обратился к Анне Матюшиной за комментарием, однако та объяснила, что не готова дать пояснения. «Я не хочу продолжать обсуждать этот инцидент и останусь при своем мнении о компетентности менеджмента этого заведения», – сказала она.

В самом «Мио» говорят, что общий счет составил около 3,5 тысячи рублей – и клиенты заведения были согласны оплатить только сок, хотя выпивали также пиво и ели разные блюда из меню. «Ситуация получилась абсурдная – проблема началась после того, как спутник Анны отказался платить по счету. Он сказал, что заплатит тольк за сок, лапшу мы из счета удалили, но же выпил пиво, они съели закуски. Мы, конечно, поинтересовались, что не так. Ведь если бы сразу предупредили, что блюдо не понравилось, мы бы поменяли его», – сообщила «Новому Дню» Лейла Джатдоева.

По ее словам, все рестораторы периодически сталкиваются с ситуациями, когда недовольный клиент не хочет платить, однако в большинстве случаев ситуацию можно уладить. «У нас сложилось впечатление, что им не хотелось скандал уладить, гости пришли очень возбужденные и изначально негативно настроенные. Конечно, нам есть над чем думать, это как учебник теперь будет», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Новй День, служба информации

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