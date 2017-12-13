Министр природных ресурсов России Сергей Донской из Москвы запустил уникальный агрегат в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Компания ЕВРАЗ презентовала установку, которая позволит на 20 процентов снизить выброс вредных веществ в воздух. Разработанная и запатентованная сотрудниками комбината система экологичного тушения кокса пока что единственная в России. В презентации и пуске агрегата посредством телемоста принял участие министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

В сеансе связи со стороны Москвы кроме Донского участвовал вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов. Из диспетчерской коксохимического цеха с московской студией общались управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-губернатор Алексей Орлов. Телемост и торжественный пуск новой установки открыли выставку «Экотех», которая проходит в эти дни в Москве.

«Специалисты нашего комбината нашли решение: теперь газ, который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, после предварительного очищения поступает в газопровод и используется для технологических нужд предприятия. Технологию мы запатентовали», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Представители контролирующих органов и региональных властей высоко оценили усилия ЕВРАЗ НТМК в улучшении экологии в Нижнем Тагиле.

Система сухого тушения предназначена для выравнивания температуры горящего кокса. После прокаливания угля вагонетки с пылающим коксом отправляются в установку, и уже оттуда поступают в доменные печи, где выплавляется чугун. Модернизированная система тушения улавливает продукты горения, которые ранее выбрасывались в атмосферу. После очистки избыточный газ поступает в другие подразделения комбината и используется в производственном цикле. Кроме экологичности, технология позволяет существенно экономить – кокс меньше выгорает, и таким образом металлурги сохраняют около семи килограммов угля с одной тонны кокса.

По данным, которые привел Алексей Кушнарев, инвестиции в технологию составили 175 миллионов рублей. Вложенная сумма – лишь часть большой программы по модернизации производства. В следующем году на комбинате открывают новую доменную печь. Технологии агрегата позволят в два с половиной раза улучшить очистку воздуха и сократить использование воды. В целом на программы по экологии в ЕВРАЗе за последние 10 лет потрачено около 8 миллиардов рублей.

Сейчас на ЕВРАЗ НТМК идет строительство новой доменной печи, которая будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами, автоматизированными системами наружного охлаждения и загрузки сырья, мощными аспирационными установками и воздухонагревателями. Все используемые новшества позволяют в 2,5 раза повысить очистку воздуха и сократить использование воды. Усовершенствованная конструкция магистрального лотка для отвода шлака позволит предотвратить утечки оборотной воды. Благодаря внедрению новых технологий значительно снизится нагрузка на окружающую среду.

Москва – Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Нижний Тагил. Другие новости 13.12.17

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