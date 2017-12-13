Уральских хоккеисток пожизненно отстранили от Олимпиады

Российские спортсмены продолжают подвергаться санкциям Международного олимпийского комитета.

Очередными жертвами антидопингового скандала стали две хоккеистки из Свердловской области – нападающая челябинской команды «Факел» Екатерина Лебедева и форвард уфимской «Агидели» Екатерина Смоленцева.

МОК отстранил обеих девушек, выступавших за российскую сборную на Олимпиаде в Сочи, пожизненно. Результаты матчей на Играх 2014 года аннулированы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

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