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Среда, 13 декабря 2017, 10:05 мск

Екатеринбург

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Уральских хоккеисток пожизненно отстранили от Олимпиады

Уральских хоккеисток пожизненно отстранили от Олимпиады
Екатерина Лебедева. Фото с сайта сборная-россии2018.рф

Российские спортсмены продолжают подвергаться санкциям Международного олимпийского комитета.

Очередными жертвами антидопингового скандала стали две хоккеистки из Свердловской области – нападающая челябинской команды «Факел» Екатерина Лебедева и форвард уфимской «Агидели» Екатерина Смоленцева.

МОК отстранил обеих девушек, выступавших за российскую сборную на Олимпиаде в Сочи, пожизненно. Результаты матчей на Играх 2014 года аннулированы.

Екатеринбург, служба информации

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