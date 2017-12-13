На «Старом Новом роке» выступят 37 групп + хедлайнеры «Пошлая Молли», «Курара» и SUiT (СПИСОК)

Эксперты «Старого Нового Рока» из 1000 заявок выбрали наконец-то 37 молодых (и не очень) групп, которые выступят на фестивале 13 января. География участников достаточно обширная: Германия, Казахстан и Беларусь. Хэдлайнерами станут композитор и исполнитель «Машины времени» Александр Кутиков, панк-группа «Пошлая Молли», «Курара», немецкая рок-группа SUiT, трио Gnoomes и уральская рок-группа «ТОП».
Как сообщили в пресс-службе СНР, в этом году эксперты прослушали околот 1000 записей, присланных музыкантами со всей России и из других стран. Главное опасение, которое высказывали члены жюри – а смогут ли группы выступить также хорошо на сцене. Потому что в этом году команды прислали в основном качественные студийные записи – 85% от всего присланного материала, – рассказал директор СНР Евгений Горенбург.
«Наш фестиваль – это не закулисная история. Мы прослушали все группы и не претендуем на объективность. Нами были отобраны те группы, которые будут интересны для гостей «Старого Нового Рока», чтобы гости не скучали, а зажигали вместе с музыкантами. Мы стараемся давать возможность выступить на сцене новым коллективам, чтобы они имели возможность показать себя. Объективно понимаем, что в Екатеринбурге это легче, чем, например, в городе Орел», – добавил председатель оргкомитета Владимир Шахрин.
По информации организаторов, в этом году 2/3 заявок поступили в оргкомитет фестиваля из удаленных от Екатеринбурга областей России и из-за рубежа. География участников достаточно обширная: Германия, Казахстан и Беларусь. Пальма первенства у представителей «нового» инди-рока и поп-рока. Эксперты фестиваля утверждают, что материал и шоу-программа у новых рок-групп настолько хороши, что «новички» могут дать фору хэдлайнерам.
А хедлайнеры фестиваля, напомним, – композитор и исполнитель «Машины времени» Александр Кутиков и гр. «Нюанс» (с хитами легендарной группы), поп-панк группа «Пошлая Молли», нуарные рокеры «Курара», немецкая рок-группа SUiT, психоделическое трио Gnoomes и уральская рок-группа «ТОП».
Шорт-лист СНР
- Amaria (Москва)
- Big Day (Екатеринбург)
- Candy Knights (Екатеринбург)
- Davlet Khan Show (Екатеринбург)
- Fire Granny (Москва)
- Gdepropeller (Самара)
- Just Hoo! (Екатеринбург)
- Mnemoth (Екатеринбург)
- My December (Челябинск)
- OLBY (Екатеринбург)
- Ostin Powers (Екатеринбург)
- Qusto (Екатеринбург)
- RabieS (Магнитогорск)
- Rained (Пермь)
- Snowbox (Екатеринбург)
- SomeSleep (Екатеринбург)
- To4ka45 (Екатеринбург)
- Бро! (Москва)
- Виддхи (Санкт-Петербург)
- Волны (Барнаул)
- Время Ч (Красноуфимск)
- ДжигаRа (Пермь)
- Джин (Екатеринбург)
- Дзинь (Екатеринбург)
- Де Граль (Екатеринбург)
- Зола (Екатеринбург)
- Одри (Екатеринбург)
- Оставь себе (Екатеринбург)
- Падший Карлссон (Екатеринбург)
- Парк Победы (Екатеринбург)
- Сахарный Человек (Москва)
- Северо-Zапад (Санкт-Петербург)
- Туризм (Орел)
- Танцующий хлопок (Екатеринбург)
- Главный Энергетик (Санкт-Петербург)
- Я НЕМО (Красноярск)
- Яблоки Борджиа (Екатеринбург)
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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