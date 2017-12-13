На «Старом Новом роке» выступят 37 групп + хедлайнеры «Пошлая Молли», «Курара» и SUiT (СПИСОК)

Эксперты «Старого Нового Рока» из 1000 заявок выбрали наконец-то 37 молодых (и не очень) групп, которые выступят на фестивале 13 января. География участников достаточно обширная: Германия, Казахстан и Беларусь. Хэдлайнерами станут композитор и исполнитель «Машины времени» Александр Кутиков, панк-группа «Пошлая Молли», «Курара», немецкая рок-группа SUiT, трио Gnoomes и уральская рок-группа «ТОП».

Как сообщили в пресс-службе СНР, в этом году эксперты прослушали околот 1000 записей, присланных музыкантами со всей России и из других стран. Главное опасение, которое высказывали члены жюри – а смогут ли группы выступить также хорошо на сцене. Потому что в этом году команды прислали в основном качественные студийные записи – 85% от всего присланного материала, – рассказал директор СНР Евгений Горенбург.

«Наш фестиваль – это не закулисная история. Мы прослушали все группы и не претендуем на объективность. Нами были отобраны те группы, которые будут интересны для гостей «Старого Нового Рока», чтобы гости не скучали, а зажигали вместе с музыкантами. Мы стараемся давать возможность выступить на сцене новым коллективам, чтобы они имели возможность показать себя. Объективно понимаем, что в Екатеринбурге это легче, чем, например, в городе Орел», – добавил председатель оргкомитета Владимир Шахрин.

По информации организаторов, в этом году 2/3 заявок поступили в оргкомитет фестиваля из удаленных от Екатеринбурга областей России и из-за рубежа. География участников достаточно обширная: Германия, Казахстан и Беларусь. Пальма первенства у представителей «нового» инди-рока и поп-рока. Эксперты фестиваля утверждают, что материал и шоу-программа у новых рок-групп настолько хороши, что «новички» могут дать фору хэдлайнерам.

А хедлайнеры фестиваля, напомним, – композитор и исполнитель «Машины времени» Александр Кутиков и гр. «Нюанс» (с хитами легендарной группы), поп-панк группа «Пошлая Молли», нуарные рокеры «Курара», немецкая рок-группа SUiT, психоделическое трио Gnoomes и уральская рок-группа «ТОП».

Шорт-лист СНР

Amaria (Москва) Big Day (Екатеринбург) Candy Knights (Екатеринбург) Davlet Khan Show (Екатеринбург) Fire Granny (Москва) Gdepropeller (Самара) Just Hoo! (Екатеринбург) Mnemoth (Екатеринбург) My December (Челябинск) OLBY (Екатеринбург) Ostin Powers (Екатеринбург) Qusto (Екатеринбург) RabieS (Магнитогорск) Rained (Пермь) Snowbox (Екатеринбург) SomeSleep (Екатеринбург) To4ka45 (Екатеринбург) Бро! (Москва) Виддхи (Санкт-Петербург) Волны (Барнаул) Время Ч (Красноуфимск) ДжигаRа (Пермь) Джин (Екатеринбург) Дзинь (Екатеринбург) Де Граль (Екатеринбург) Зола (Екатеринбург) Одри (Екатеринбург) Оставь себе (Екатеринбург) Падший Карлссон (Екатеринбург) Парк Победы (Екатеринбург) Сахарный Человек (Москва) Северо-Zапад (Санкт-Петербург) Туризм (Орел) Танцующий хлопок (Екатеринбург) Главный Энергетик (Санкт-Петербург) Я НЕМО (Красноярск) Яблоки Борджиа (Екатеринбург)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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