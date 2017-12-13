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Среда, 13 декабря 2017, 12:44 мск

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На Урале будут судить комбайнера, который задавил насмерть пьяного мужчину

На Урале будут судить комбайнера, который задавил насмерть пьяного мужчину

В Ачите передано в суд дело 47-летнего водителя комбайна, который обвиняется по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Из материала уголовного дела следует, что 15 июля подсудимый управлял кормоуборочным комбайном и наехал на пьяного мужчину, который проходил рядом. От полученных травм пострадавший скончался. Следствие считает, что трагедия произошла из-за того, что водитель уборочной техники, начав движение по полю, не подал звуковой сигнал и не убедился в безопасности маневра. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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