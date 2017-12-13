«Не будем открывать «ящик Пандоры»: в Екатеринбурге не разрешили называть улицы в честь недавно умерших знаменитостей

В Екатеринбурге сохранят правило, согласно которому городские улицы, площади и скверы не могут носить имя человека, умершего менее пяти лет назад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос был поднят сегодня на заседании городской комиссии по топонимике в связи с тем, что поступило предложение назвать одну из улиц в честь зампредседателя Свердловского горисполкома по строительству Владимира Букина, который скончался в сентябре этого года. Нынешний замглавы администрации по капстроительству Алексей Белышев предложил изменить регламент, убрав из него ограничения по времени, прошедшему со дня смерти человека.

С ним не согласился другой замглавы – Сергей Тушин. По его словам, после смерти известных людей в комиссию по топонимике всегда поступает множество предложений по увековечиванию их памяти на карте – вплоть до Уго Чавеса и Жанны Фриске. Существующая норма в какой-то мере защищает от них городские власти. «Никто не умаляет заслуг Владимира Петровича Букина, но давайте не будем открывать «ящик Пандоры», – заявил он и предложил решение о присвоении имени Владимира Букина одно из новых улиц принять, но с условием, что оно вступит в силу только в 2022 году.

Члены комиссии вспомнили и ещё одного градостроителя – бывшего главного архитектора Екатеринбурга Геннадия Белянкина, ушедшего из жизни пять лет назад. По словам Тушина, его имя до сих пор не увековечено, потому что в комиссию не поступало таких предложений, и не выбрана «достойная» улица.

в ходе дискуссии прозвучало предложение о переименовании в улицу Академика Белянкина улицы Дзержинского, на которой расположено только одно здание – ККТ «Космос». Отметим, что архитектором-проектировщиком этого объекта как раз являлся Геннадий Белянкин. Но официально такое предложение в комиссию пока внесено не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

На Урале будут судить комбайнера, который задавил насмерть пьяного мужчину. / Газовая атака: уральские школьники схватились за баллончики. / На «Старом Новом роке» выступят 37 групп + хедлайнеры «Пошлая Молли», «Курара» и SUiT (СПИСОК). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»