На Урале трафик в соцсетях и мессенджерах вырос в два раза за последний год

Жители Екатеринбурга и области в среднем общаются в 150 чатах в месяц, используя для этого разные мессенджеры. Самый популярный мессенджер – Viber, а любимая соцсеть – Facebook. Они установлены у каждого второго пользователя приложений в регионе. Трафик на общение в мессенджерах и соцсетях за последний год вырос вдвое, – сообщает «Мегафон».

«Пользователь мессенджеров в среднем общается в 150 чатах за месяц. С начала года их число в WhatsApp, Viber и Telegram выросло в два раза, превысив отметку в 200 миллионов диалогов. Такие данные получили аналитики «Мегафона», изучив активность людей в интернете, – сообщает пресс-служба оператора. – Уральцы отличаются оригинальностью. По аудитории в стране лидируют WhatsApp и «ВКонтакте», а в смартфонах абонентов «Мегафона» самый популярный мессенджер – Viber, а любимая соцсеть – Facebook. Они установлены у каждого второго пользователя приложений в регионе. Зато Telegram и Instagram растут быстрее других. Первый увеличил аудиторию в 1,5 раза, а второй стал масштабнее на треть».

Всего за год трафик на мессенджеры и соцсети в сети «Мегафона» вырос вдвое. Люди стали не только активнее чатиться, но и проводить в два раза больше времени за голосовым общением. Например, в Viber количество минут уже приближается к 300 миллионам в месяц. По мнению аналитиков «Мегафона», причина, в том числе, в появлении тарифов «Включайся!» с безлимитным доступом к мессенджерам и социальным сетям. К такой нагрузке оператор прокачал сеть.

«Людям должно быть комфортно в интернете, поэтому мы постоянно работаем над его качеством и покрытием. За год мы в 1,5 раза расширили масштаб 4G, увеличили емкость сети, чтобы как можно больше людей могли одновременно находиться в глобальной паутине и получать стабильную работу услуг на хорошей скорости», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

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