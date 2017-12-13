На улице революционера Антона Валека в Екатеринбурге появится сквер имени купцов Агафуровых

В Екатеринбурге принято решение увековечить память известных предпринимателей и меценатов XIX века, купцов Агафуровых.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил музей Агафуровых, который входит в состав областного краеведческого музея.

Наименование «Сквер имени купцов Агафуровых» предложено присвоить пешеходной зоне на улице Антона Валека между улицами Сакко и Ванцетти и Шейнкмана. Здесь находится сам дом-музей меценатов, школа № 69 и музыкальный колледж.

Напомним, торговый дом братьев Агафуровых был создан в конце XIX века и достиг наибольшего расцвета к 1913 году. Коммерсанты были также известны своей благотворительной деятельностью. В 1919 году братья покинули Екатеринбург вместе с отступающими белогвардейцами и в числе других эмигрантов уехали в Харбин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

«Это последствия скандала с задержанием полицейских». Бывший глава контрразведки свердловского УФСБ перешел на работу в РМК. / Новые вводные Кремля по выборам Путина застали Тунгусова врасплох – слух дня. / На Урале трафик в соцсетях и мессенджерах вырос в два раза за последний год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»