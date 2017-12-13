В Екатеринбурге резко потеплеет

После морозного начала недели в Екатеринбург идет потепление, об этом сообщает Гидрометцентр России. По данным синоптиков, ночь со среды на четверг будет еще прохладной – ожидается до -15 градусов. Однако днем воздух прогреется до -4 градусов. Возможен небольшой снегопад. Такая же погода будет и в пятницу. К выходным столбики термометров немного опустятся – по ночам будет до -9….-10 градусов, днем около -7 градусов. «Большая часть территории будет находиться под влиянием северного крыла казахстанского антициклона с температурным фоном, близким к своей климатической норме. Только восток региона окажется в зоне фронтальной системы, сопровождаемой шлейфом снеговых туч», – пояснили в центре «Фобос».

Екатеринбург, служба информации

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