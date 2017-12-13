«Они то ли есть, то ли нет»: комиссия по топонимике столкнулась с «улицами Шрёдингера»

С повестки заседания Екатеринбургской комиссии по присвоению названий топонимическим объектам сегодня пришлось снять 9 вопросов из 14. У членов комиссии возникли сомнения в том, что новые улицы, которые им предложили назвать, действительно обладают признаками «объекта улично-дорожной сети».

Как пояснил РИА «Новый день» председатель комиссии, депутат Дмитрий Сергин, у комитета по благоустройству есть определённые критерии, по которым можно сказать, что улица действительно существует. В частности, улица обладает следующими признаками: на ней есть освещение, дорожное покрытие и дренаж. В ряде случаев заявители, как правило – это представители новых садовых и дачных товариществ, не представляют доказательств того, что все это у них есть. «У комиссии в таких случаях нет понятия, что же именно мы поименовываем- есть объект УДС, или его нет. Бывают случаи строительства «в чистом поле», – рассказал он.

На заседании прозвучало предложение обсудить эту тему с главой администрации Александром Якобом. Возможно, считают члены комиссии, после поступления к ним заявления о наименовании новой улицы следует давать поручение комитету по благоустройству и комитету по транспорту, чтобы они выезжали на место и давали своё заключение – достоин объект называться улицей или ещё нет

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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