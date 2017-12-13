Съедобные собаки в отделе готовой еды супермаркета шокировали екатеринбуржцев (ФОТО)

Жителей Екатеринбурга шокировала съедобная собака в витрине одного из крупных супермаркетов. Выглядит это так, будто на продажу выставлена настоящая собака, с которой содрали шкуру и приготовили. Но продавцы уверяют: образец не на продажу и сделан лишь для украшения. На самом деле это картошка с фаршем.

Фотографию съедобной собаки прислала в редакцию РИА «Новый День» читательница. Ее поразило, что накануне Года собаки повара из супермаркета решили таким образом привлечь внимание к витрине с готовыми блюдами. Выглядит это так, будто покупателям предлагают отведать готовой собачатины, посчитала жительница Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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