С наступающим! Перед праздниками мэрия посоветовала выучить телефоны ФСБ и МВД

Новые реалии вынуждают людей по-новому готовиться к новогодним каникулам. Основное внимание теперь уделяется антитеррористической безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Екатеринбурга сегодня напомнила горожанам не как правильно выбрать новогодний подарок или фейерверк, а как разоблачить террориста и не стать жертвой теракта.

«Следите за окружением. Если кто-то вызывает у вас подозрение – сообщите об этом людям в погонах или охране мероприятия. Также эксперты в области безопасности советуют не доверять стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависимости от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д. Обращайте внимание на транспорт, припаркованный вблизи объекта (где проводятся массовые мероприятия) с нечеткими или нестандартными, отсутствующими или замазанными грязью номерными знаками. О всех подозрениях сразу же информируйте службу безопасности или ближайший наряд полиции», – советуют городские власти.

Кроме того, в мэрии рекомендуют выучить телефонные номера спецслужб наизусть. «Может случиться так, что ваш телефон окажется единственным средством связи с внешним миром», – не очень оптимистично предупреждают чиновники.

Номера экстренных служб:

112 – единый номер вызова служб экстренного реагирования. Он доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов

371-37-51 – телефон дежурного УФСБ России по Свердловской области

358-63-41 – телефон дежурного УФСБ России по Екатеринбургу

358-37-51 – телефон доверия УФСБ России по Свердловской области

294-14-94 – оперативный дежурный УМВД по городу Екатеринбургу

222-00-02 – телефон доверия УМВД по городу Екатеринбургу

346-12-70 – телефон Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Свердловской области

262-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС РФ по Свердловской области

370-70-01 – Центральный пункт службы пожаротушения

272-38-04 – диспетчерская служба ОАО «Екатеринбурггаз»

251-97-53 – телефон приемной прокуратуры города Екатеринбурга

354-57-17, 354-57-52 – телефон дежурного Екатеринбургской городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

Екатеринбург, служба информации

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