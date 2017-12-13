Охранять порядок во время новогодних праздников на Среднем Урале будут около 10 тысяч силовиков

В Свердловской области для охраны порядка во время новогодних праздников задействуют около 10 тысяч правоохранителей.

Информация об этом была озвучена на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области 13 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным департамента информационной политики региона, в период новогодних каникул планируется провести порядка 500 мероприятий В них, по прогнозам, примут участие свыше 1 миллиона свердловчан. Охранять порядок будут полицейские, росгвардейцы, дружинники и представители частных охранных организаций.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов поручил главам муниципалитетов дополнительно проработать вопрос обеспечения охраны территорий ледовых и снежных городков, официальных ярмарок и других мест проведения массовых мероприятий. «Только для обеспечения безопасности храмов и объектов религиозного культа мы задействуем более 2,5 тысяч сотрудников полиции, в том числе будут выставлены дополнительные посты ДПС», – сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. По его словам, в новогодние праздники руководство региональной полиции будет дежурить круглосуточно.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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