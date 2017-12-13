В Кольцово экстренно вернулся самолет из-за неисправности двигателя

В аэропорт Кольцово сегодня вернулся самолет, резко затормозивший на взлетной полосе из-за неполадок в одном из двигателей. Аэробус «Уральских авиалиний» направлялся в Санкт-Петербург. В итоге инцидента пассажиров высадили и объявили о задержке рейса. Через час авиакомпания предоставила резервный борт.

«При выполнении рейса U6-223 Екатеринбург – Санкт-Петербург в процессе разбега сработала индикация неисправности в системе управления одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о возвращении на место стоянки для анализа и устранения неисправности. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства и надеемся на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов», – объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Запасной самолет вылетел в Санкт-Петербург в 15:45 без происшествий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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