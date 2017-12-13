Двух членов ОНК задержали на выходе из колонии, обвинив в пьянстве

Членов ОНК Свердловской области Ольгу Вековшинину и Дмитрия Халяпина задержали сотрудники полиции при выходе из ЛИУ-23 в поселке Сосьва.

Как объяснили правозащитникам, причина задержания – нахождение в исправительном учреждении в состоянии алкогольного опьянения. Со слов членов ОНК стало известно, что поступил звонок из местной колонии, звонивший утверждал, что в колонии проводят проверку члены ОНКЮ, и они подшофе.

«Мы с Дмитрием сейчас сидим в полиции и даем объяснения, что мы трезвые и алкогольных напитков не употребляли. Готовы даже сдать анализы», – сообщила коллегам Ольга Вековшинина. Ранее члены ОНК посещали ЛИУ-23 и выявили многочисленные нарушения в лечебном учреждении. По итогам проверки материалы были направлены в прокуратуру области, которая признала факты нарушения и внесла прокурорское представление об устранении нарушений.

Ситуацию прокомментировали в свердловском полицейском главке. «В территориальный ОВД из пенитенциарного учреждения поступил сигнал о том, что около КПП находится человек с возможными признаками опьянения. На указанный адрес был направлен наряд для проверки этой информации. Когда полицейские прибыли, обнаружили там не одного, а двух человек – мужчину и женщину. Судя по их внешнему виду, стало очевидно, что это трезвые и опрятно одетые граждане. Тем не менее, так как сообщение было зарегистрировано, им предложили проехать в райотдел, чтобы опросить в теплом помещении. Сотрудники ОВД поехали на своем транспортном средстве, а общественники – на своем. В дежурной части граждане находились менее часа и после оформления необходимых документов они были отпущены», – пояснил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сосьва, служба информации РИА «Новый День»

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