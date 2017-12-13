Двоих детей из Екатеринбурга «срочно» увезли в Москву на самолете МЧС

Спустя сутки после пресс-конференции главы Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, на которой журналисты вновь подняли вопрос о перебазировании авиации ведомства из Екатеринбурга в Красноярск, ведомство отчиталось об использовании собственных летательных аппаратов.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления, сегодня спецборт Ан-148 МЧС России эвакуировал двух маленьких пациентов ОДКБ №1 – малышей увезли из Екатеринбурга в Москву. «Оба ребенка нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», – говорится в пресс-релизе ведомства.

В пресс-службе ОДКБ №1 «Новому Дню» рассказали, что эвакуация не экстренная. «Это дети-инвалиды из Нижнего Тагила, у них в Москве плановое обследование. С ними полетели наши реаниматологи», – пояснили там.

«В Москве одного ребенка доставят в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, а другого – в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов», – сообщает портал МЧС-медиа со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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