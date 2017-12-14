В Екатеринбурге потерялась 88-летняя бабушка: родственники просят помощи

В Екатеринбурге со вчерашнего дня ищут пожилую женщину, которая вышла прогуляться и пропала. У 88-летней бабушки есть проблемы со здоровьем, возникает спутанность сознания.

Разнадежина Надежда Ивановна (17.09.1929 г.р.) пропала вчера около двух часов дня. Она живет на улице Расточной, д. 15 (район Старая Сортировка). По словам родственников, они обратились в полицию, к поисковикам отряда «Лиза Алерт», в розыске им помогают. Но к утру о местонахождении пенсионерки информации так и не появилось.

«Пожалуйста, сообщите, если увидите ее. Телефоны для связи: (950)194-31-41 – дочь Антонова Ирина Борисовна, (950)194-33-71 – зять Антонов Сергей Иванович. Спасибо!" – просят родные бабушки.

Пенсионерка ушла в сером зимнем пальто с песцовым воротником.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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