В Екатеринбурге банкротят одного из крупнейших строителей дорог области – его связывают с семьей Мишариных

В отношении ООО «СК Дельта» подано заявление о банкротстве – такие данные появились в картотеке арбитражных дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» заявителем выступило ООО «Группа компаний «Уралсибинвест». Сумма долга составляет всего порядка полумиллиона рублей, однако ООО и до этого судилось с «Дельтой», видимо, не сумев добиться желаемого результата, несмотря на то, что иски были удовлетворены. Пока дата заседания не назначена. Добавим, что, по некоторым данным, еще в 2010 году компанию ООО «СК Дельта» приобрели акционеры ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой». Компания – лидер по разметке автомобильных дорог Свердловской области, занимается также ремонтом и реконструкцией дорог. Только за 2014 год портфель государственных и муниципальных заказов компании, по данным ЕГРЮЛ (система «Контур-Фокус»), оценивается в 733 миллиона рублей. Владельцы структуры – кипрский офшор Placostro Сommercial LTD (99,5%) и Анатолий Симонов (0,5%). Владельцем офшора, по данным нашего издания, является Владимир Чижевский.

В 90-е Мишарин – главный инженер СвЖД, Короткевич – главный финансист, а также Владимир Чижевский вместе жили в одном элитном, по тогдашним меркам, доме на Хохрякова, 32. По данным источников нашего агентства, всех троих связывают давние служебные и бизнес-связи. Тот же Чижевский некоторое время возглавлял «Форатек Коммуникейшнз», одну из частей компании «Форатек». Другой совладелец ООО «СК Дельта», Анатолий Симонов, – возглавляет юридический департамент в группе компаний «Форатек», которая, к слову, зарегистрирована по тому же адресу, что и ГК «Форатек», а именно – на Блюхера, 50, в Екатеринбурге. Основным заказчиком ООО «СК Дельта» числится ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Несколько лет компания входила в десятку королей госзаказа на строительстве и содержании автомобильных дорог.

Екатеринбург, служба информации

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