В Екатеринбурге гаишники за два дня поймали 29 водителей, которые не пропускают скорую (ФОТО)

В Екатеринбурге ГИБДД провела операцию «Маяк» – полицейские искали водителей, которые не предоставляют приоритет в проезде спецмашинам с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, для поиска нарушителей задействовали автомобиль скорой помощи. Причем скорую с мигалками сопровождали экипажи ДПС. За два дня удалось заснять на видео 29 водителей, которые в нарушение ПДД не уступали дорогу медикам. В отношении автомобилистов составлены протоколы, санкции по части 2 статьи 12.17 КоАП за данное нарушение предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или лишения права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

«Напоминаем, что, согласно пунктам 3.2 и 3.3 Правил дорожного движения РФ, водители транспортных средств при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Также, приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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