«Свердловскавтодор» и Мелехов: в «белом доме» нашли виноватых в плохой чистке дорог

Чистка от снега автодорог федерального и регионального значения стала сегодня основной темой заседания областного правительства. Участники совещания быстро нашли виноватых: это «Свердловскавтодор» и замначальника ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой взгляд на проблему изложил начальник областного УГИБДД Юрий Демин. По его словам, каждый год управление дорог «наступает на одни и те же грабли»: фактически устраняется от контроля за работой подрядчика, отвечающего за своевременную уборку снега. Последний яркий пример – ситуация на дороге Ревда – Дегтярск – Курганово, где после снегопада ГИБДД была вынуждена пойти на самую непопулярную меру: ограничить движение общественного транспорта.

«Есть там (в управлении автодорог) такой замначальника, Мелехов, которого никак не могут выгнать... Выгнать на дорогу, чтоб проверить ее состояние», – доложил Демин. «А что, он такой незаменимый?" – удивился губернатор. Министр транспорта Василий Старков заверил Куйвашева, что «мероприятия по ротации уже запланированы».

Помянули на заседании и «Свердловскавтодор». Предприятие заключило госконтракты на зимнее содержание примерно 60-ти процентов дорог регионального значения, а также проходящих по Свердловской области участков федеральных трасс. По мнению Юрия Демина, не обеспечивается одновременный выход уборочной техники на федеральные и региональные трассы, из-за чего последние по нескольку дней остаются неубранными.

Коснулись на заседании и вопросов уборки снега с улиц Екатеринбурга. И Демин, и сити-менеджер Александр Якоб упомянули, что рассматривается возможность начала дневной уборки снега, так как вывезти все по ночам дорожные рабочие не успевают. Но когда именно будет изменён график работ, пока не решено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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