Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)

Екатеринбуржец Денис Олин получил штраф от 28 ноября за превышение скорости на автомобиле, который был разбит пять месяцев назад. Полагая, что штраф получен по ошибке, автолюбитель дождался письма на сайте Госуслуг. На фото – его машина, только целая. И номера те же.

30 июня на Citroen C3 Picasso, уходя от столкновения, Денис вылетел с трассы. Компания Россгосстрах после экспертизы признала конструктивную гибель автомобиля, семья Олиных получила компенсацию по КАСКО. С августа Денис ездит за рулем другой машины, останки Citroen он передал страховщикам.

На фотографии, сделанной регистратором ГИБДД, – точно его прежнее авто, уверен Денис. Очевидно, «убитую» по документам машину восстановили, но не потрудились снять с учета. Подробности этой истории Олин намерен выяснить в Россгострахе и ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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