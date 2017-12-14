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Четверг, 14 декабря 2017, 10:02 мск

Екатеринбург

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Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)

Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)
Фото предоставлены Денисом Олиным

Екатеринбуржец Денис Олин получил штраф от 28 ноября за превышение скорости на автомобиле, который был разбит пять месяцев назад. Полагая, что штраф получен по ошибке, автолюбитель дождался письма на сайте Госуслуг. На фото – его машина, только целая. И номера те же.

Новый День: Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)
Новый День: Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)

30 июня на Citroen C3 Picasso, уходя от столкновения, Денис вылетел с трассы. Компания Россгосстрах после экспертизы признала конструктивную гибель автомобиля, семья Олиных получила компенсацию по КАСКО. С августа Денис ездит за рулем другой машины, останки Citroen он передал страховщикам.

Новый День: Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)

На фотографии, сделанной регистратором ГИБДД, – точно его прежнее авто, уверен Денис. Очевидно, «убитую» по документам машину восстановили, но не потрудились снять с учета. Подробности этой истории Олин намерен выяснить в Россгострахе и ГИБДД.

Новый День: Машина-призрак. Уральцу пришел штраф за разбитый полгода назад автомобиль (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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