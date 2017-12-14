В Ирбите уволили чиновницу, судимую за мошенничество

В Ирбите уволили сотрудницу местной администрации, судимую за мошенничество.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы г. Ирбита по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Выяснилось, что женщина, зная, что собственники зданий вправе по льготной цене приобрести в собственность участки земли, взятые ранее в аренду, предоставила ложные сведения в муниципалитет. Она сообщила о строении в виде гаража на земельном участке. Женщине предоставили право на льготное приобретение за 313 рублей в собственность указанного земельного участка. Хотя никакого гаража на участке земли не было.

Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, однако была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности.

Но, как выяснилось, ее карьера в органах местной власти продолжилась. 7 июня 2017 года чиновница была назначена на должность начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Ирбита.

Ирбитская межрайонная прокуратура обратилась в Ирбитский районный суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципалитета расторгнуть трудовой договор с чиновницей. Суд встал на сторону надзорного органа, и трудовой контракт был расторгнут.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 14.12.17

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