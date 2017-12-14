За регистрацию двух сербов в своей квартире 29-летнему жителю Екатеринбурга грозит 3 года тюрьмы

Жителю Екатеринбурга грозит лишение свободы за то, что поставил на регистрационный учет двух граждан Сербии, которые в итоге не жили в его квартире. Дело передано на рассмотрение мировому судье Октябрьского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в отношении 29-летнего екатеринбуржца утвержден обвинительный акт по уголовному делу по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Установлено, что мужчина в июне и июле поставил на регистрационный учет двух граждан Сербии, хотя изначально сербы не собирались проживать в квартире. По версии прокуратуры, мужчина действовал из корыстных побуждений.

«Аналогичное преступление было совершено мужчиной в августе 2017 года, когда он фиктивно поставил на учет по месту пребывания еще троих иностранцев. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Октябрьского района г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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