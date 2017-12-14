Роскомнадзор разрешил ставить в радиоэфире песню про курящую бабушку

Радиостанции могут транслировать музыкальные песни, где описывается процесс курения, без предупреждения о вредной привычке. Закон обязывает давать подобную социальную рекламу только телеканалы. Такие любопытные подробности выяснились сегодня в ходе обучающего семинара для СМИ в ситуационном центре Роскомнадзора в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, антитабачные ограничения для вещателей действуют в России с 2014 года. Если в передаче, фильме, сериале или клипе есть сцена с демонстрацией курения, то телеканалы должны предупреждать об этом зрителей. Формат социальной рекламы телевизионщики могут выбирать самостоятельно, и чаще всего они используют информационную вставку перед началом программы, либо бегущую строку. Такая практика устоялась на федеральных каналах, но у небольших региональных вещателей до сих пор возникают вопросы. Например, сегодня один из слушателей семинара Роскомандзора спросил, будут ли к телеканалу претензии за отсутствие предупреждения к фильму, где индийцы раскуривают трубку мира. Сотрудники ведомства ответили, что все зависит от самой сцены – есть ли в ней явная демонстрация курения, выдыхания дыма и так далее.

После чего к обсуждению острой темы присоединились радийщики. «А если мы на радио поставим песню, где есть слова «моя бабушка курит трубку», нам тоже нужно предупреждать слушателей?» – поинтересовался участник семинара из Новосибирска. Вопрос был неожиданный и привел в замешательство служащих Роскомнадзора. Сотрудник центрального управления ведомства Александр Ижко предположил, что по логике закона предупреждение должно быть, ведь в тексте нормативных актов указывается об ограничениях, касающихся аудиовизуальной продукции, но все же попросил дать ему немного времени на обдумывание вопроса. После паузы чиновник сообщил, что обязательство социальной рекламы о вреде курения к песням на радио не относится, так как определение «аудиовизуальная продукция» используется только для телеканалов. Многие участники семинара вздохнули с облегчением после этого ответа.

К слову, на Урале подобных запросов от СМИ никогда не было, отметили сотрудники управления Роскомнадзора по УрФО.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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