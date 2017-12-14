Дорожники закрывают трассу Екатеринбург – Пермь

Сегодня ночью будет перекрыто движение по трассе Екатеринбург – Пермь в оба направления. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправдора. Речь идет об участке дороги Р-242 неподалеку от Ачита – дорожники закроют отрезок от отметки 184+500 до км 186+500 (перед поворотом на улицу Пролетарскую пгт Ачит при движении из Перми). Там будут монтировать пролетную конструкцию, которая требуется для установки автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Проезд транспорта будет закрыт в ночь с 14 на 15 декабря с 23.30 до 00:00. ФКУ Уралуправтодор настоятельно рекомендует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим и выполнять требования временных дорожных знаков», – напомнили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации

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