Пользователи соцсетей сообщили об эвакуации ТЦ «КОР»

В Екатеринбурге эвакуировали очередной торговый центр.

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, несколько минут назад эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «КОР» в микрорайоне ЖБИ.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию чуть позже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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