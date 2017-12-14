Пользователи соцсетей сообщили об эвакуации ТЦ «КОР»

В Екатеринбурге эвакуировали очередной торговый центр.
Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, несколько минут назад эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «КОР» в микрорайоне ЖБИ.
Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию чуть позже.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 14.12.17
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