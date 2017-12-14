Появилось видео страшной аварии под Тагилом, в которой после лобового удара сгорел автомобиль

Видео и фото пылающего Volkswagen Polo разместил на своих ресурсах информационный портал «В Салде». По предварительным данным, на тагильской трассе в районе села Покровское автомобиль вылетел на встречную полосу и в лоб столкнулся с Ford Transit.
Машина полыхает после лобового столкновения
После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы успели вытащить из машины водителя, но он скончался до приезда бригады скорой помощи.
Фото – «В Салде»
Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»
Нижний Тагил. Другие новости 14.12.17
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