«Твои дни сочтены»: екатеринбургский депутат пожаловался в прокуратуру на угрозы убийством (ФОТО)

Екатеринбургский депутат Дмитрий Головин написал заявление прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову об угрозах в свой адрес. Накануне избранник получил сообщение от некоего пользователя Дмитрия Теплова со словами: «Слушай сюда, мразь, твои дни сочтены». Скрин сообщения депутат опубликовал на личной странице в Фейсбуке с ироничным комментарием: «Дебилы узнали о моих взглядах. Им больно». Но затем решил перейти к более радикальным действиям.

«Я попытался связаться с Dmitriy Teplov, хотя он и закрыл от меня свой аккаунт Вконтакте. Вопрос у меня был один: зачем?! По его аккаунту выходит, что он житель Москвы, учится в какой-то гимназии, на всех фотографиях у него замазаны глаза или на них нацеплены чёрные очки – всё мутно, зыбко, непонятно. Потом думаю: а для чего у нас Прокуратура существует? Пусть спросит его об этом – т.е. зачем?! Мне не надо, чтобы его судили, не надо, чтобы его таскали по следователям и клевали ему мозг (есть ли он там?), я не хочу общественного порицания в какой бы то ни было форме – я стараюсь его понять. И у меня не получается», – прокомментировал депутат.

В обращении к прокурору области Головин заявил, что после убийства российского политика Бориса Немцова у него есть основания воспринимать полученную угрозу как реальную. Поэтому он просит правоохранителей найти обидчика и «принять меры».

Добавим, что Дмитрий Головин относит себя к оппозиционерам и публично критикует действующую власть в стране. Также депутат известен активным образом жизни. Например, в 2015 году он участвовал в чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу и позировал в плавках на подиуме, а в 2016 году снимался в программе «Давай поженимся» на первом канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

«Это были деньги предприятия»: бизнесмен Сиволап раскрыл подробности дачи взятки по громкому «делу МУГИСО». / За 1 кг мяса забитой «карантинной» коровы фермеры получат 65 рублей 48 копеек. / Появилось видео страшной аварии под Тагилом, в которой после лобового удара сгорел автомобиль. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»