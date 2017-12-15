Лжеминерку из Екатеринбурга осудили на 200 часов обязательных работ

В Екатеринбурге вынесли приговор 56-летней Светлане Богдановой, которая в июне сообщила в полицию о возможном взрыве дома на Космонавтов. Позднее женщина призналась, что не собиралась минировать здание, а в полицию позвонила, потому что была сильно пьяна. Суд назначил Богдановой наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

В суде было установлено, что 27 июня 2017 года Богданова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила по номеру «112» о взрыве многоэтажного дома на проспекте Космонавтов. На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые приняли все меры для предотвращения якобы готовящегося взрыва. В ходе осмотра дома взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Вину в совершенном преступлении Богданова признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, пояснив, что дом взрывать не хотела, преступление совершила по причине сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий». Теперь ей предстоит отработать 200 часов на благо общества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

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