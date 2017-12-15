В Верхотурье в двух магазинах нашли просроченные на полгода детское питание и сладости

В двух магазинах Верхотурья нашли продукты питания, срок годности которых закончился еще летом. В одном из них продавали испорченное детское питание.

Обе проверки прошли 27 октября, но итоги обнародовали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сегодня. Первый магазин, попавшийся на торговле просрочкой, находится в поселке Привокзальный. В торговой точке «Продукты» нашли: пюре яблочное натуральное для детей раннего возраста, срок годности которого истек в августе 2017 года, вафли, годные до 12 октября 2017 года, кондитерскую плитку молочную с арахисом – до 19 октября 2017 года, напиток йогуртный с соком лесных ягод – до 14 октября 2017 года и другие продукты. В магазине по улице Карла Маркса в Верхотурье нашли коктейль молочный стерилизованный с шоколадом, срок годности которого истек 12 июля 2017 года, шоколад молочный с высоким содержанием какао, который нужно было употребить до 17 октября 2017 года, круассан с кремом «какао», пригодный до 21 октября 2017 года.

По итогам проверки весь этот товар с реализации сняли, в Арбитражный суд Свердловской области направлены заявления о привлечении предпринимателей к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Приговор вынесен, предприниматели оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 15.12.17

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