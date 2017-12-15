В Екатеринбурге врач, по вине которого умерла пациентка, отделался ограничением свободы

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор врачу медицинского центра «Доктор Плюс» Игорю Наговицыну, из-за которого скончалась пациентка. Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе следствия и суда было установлено, что 21 марта 2016 года женщина обратилась к врачу-оториноларингологу Наговицыну с жалобами на заложенность носа. Пациентке было назначено лечение и проведена операция. Женщине удалили крупные полипы, после чего ей стало хуже.

«У больной усилилось послеоперационное кровотечение из носа, и оно не останавливалось. Об ухудшении состояния здоровья пациентки было доложено Наговицыну, однако он должных мер по диагностике и лечению в связи с наличием осложнений не принял. Это привело к наступлению клинической смерти пациентки», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Игорю Наговицыну наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

В Верхотурье в двух магазинах нашли просроченные на полгода детское питание и сладости. / Ростуризм составит черный список отелей, завышающих цены на время ЧМ. / Чиновники попросили у коммунальщиков снега, чтобы потушить бесхозную свалку на Химмаше (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»