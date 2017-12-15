Солисты Екатеринбургской оперы споют в Москве на Тверской в новогоднюю ночь (ФОТО)

Солисты Екатеринбургского театра оперы и балета проведут Новый год в Москве: в праздничную ночь они вместе с другими коллективами будут развлекать публику на Тверской. Веселье продолжится 1 и 2 января.

Как пояснили в пресс-службе театра, Оперный станет участником проекта «Золотая маска в городе», который пройдет в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 31 декабря, 1 и 2 января. На десяти сценических площадках, установленных на Тверской улице, будут выступать артисты столичных театров и гости из регионов. Представления продлятся с полудня до поздней ночи.

«14 оперных солистов, среди которых такие известные уральские голоса, как Елена Дементьева, Наталья Карлова, Ольга Семенищева, Александр Краснов, Михаил Коробейников и другие – представят специально подготовленную часовую концертную версию оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», – рассказали в театре. – Оркестр останется дома, но под руководством дирижера Михаила Грановского специально будет записана фонограмма для выступления. Артисты вылетают в Москву 30 декабря».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

Тлеющую свалку на Химмаше разгребают экскаваторы и бульдозеры (ФОТО). / Мэрия последний раз спрашивает у горожан, на что потратить федеральные деньги. / Рождественские ярмарки, подарки своими руками и гонки по снегу – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»