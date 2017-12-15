Авария с тремя иномарками парализовала движение в Университетском переулке (ФОТО)

В Екатеринбурге в переулке Университетском столкнулись сразу три автомобиля, перекрыв движение к зданию Горного университета.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», столкнулись Ford Mondeo и Chevrolett Cruize, зацепив припаркованный рядом внедорожник Suzuki. В результате и так достаточно узкий переулок, служивший одним из самых удобных путей к зданию университета и военному госпиталю, оказался перекрыт.
На месте работают аварийные комиссары, автолюбителям приходится объезжать возникший затор через Хохрякова и улицу Народной Воли, либо двигаться по улице 8 Марта, сворачивая на Декабристов. Из пассажиров и водителей участников ДТП никто не пострадал.
Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 15.12.17
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