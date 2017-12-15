В Екатеринбурге будут судить сайентолога, которая забрала у доверчивых «учеников» 26 миллионов

В Екатеринбурге под суд пойдет руководитель Центра дианетики и сайентологии, которая обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Женщина собрала с горожан за свои семинары и сертификаты почти 26 миллионов рублей.

Обвиняемая была председателем правления и главным бухгалтером некоммерческого партнерства «Уральский центр распространения дианетики и сайентологии» с октября 2013 по январь 2017 года. Женщина в помещении центра организовала изучение дианетики – проводила лекции, семинары, конференции, предлагала выполнить теоретические и практические задания, которые оценивала. Завершался курс сдачей экзаменов и аттестацией, прошедшие его получали сертификат. Конечно, курсы были платными – всего она заработала 26,9 млн рублей.

Такая деятельность, как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, является образовательной, в силу чего подлежит обязательному лицензированию. Но лицензии у сайентолога не было.

Теперь женщину будут судить по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как говорит «Википедия», дианетика – это учение, методики которого, согласно автору Рону Хаббарду, могут помочь снизить влияние прошлых нежелательных ощущений и эмоций, нерациональных страхов и психосоматических заболеваний на человека в настоящее время. Сторонники также описывают дианетику как «то, как разум влияет на тело». На дианетике основывается саентологическое учение. Рядом исследователей дианетика характеризуется как деструктивный психокульт. В России агитация и использование методов дианетики в системе здравоохранения запрещены.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

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