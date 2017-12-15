Семейная война. В Екатеринбурге дочь через суд выселяет мать-пенсионерку из огромного дома (ВИДЕО)

В Екатеринбурге разворачивается настоящая семейная драма – женщина через суд выписывает мать из нового дома площадью в 900 квадратных метров. Недавно она уже добилась выселения родного брата. Семьи, вложившие все деньги в настоящий дворец на три подъезда, чтобы стать ближе, после новоселья не разговаривают друг с другом.

Большой дом разрушил семью

16 января в одном из районных судов состоится первое заседание по иску Светланы Титовой к родной матери, Фриде Иваненко. В исковом заявлении указано, что мать обязана выплатить дочке 1 миллион 600 тысяч рублей за аренду общей жилплощади из расчета 45 тысяч рублей в месяц (с 2014 года). Кроме того, Титова требует лишить 80-летнюю родственницу прописки, попросту говоря – выселить. Опираясь на Жилищный кодекс, Титова заявляет, что «прекратила семейные отношения» с ней, а значит, по букве закона, у Фриды Михайловны больше нет прав на проживание в этом доме.

Корреспонденты РИА «Новый День» побывали в новостройке. Сразу видно, что огромный коттедж построен на несколько хозяев – у него три крыльца, ведущие к трем большим изолированным, двухэтажным квартирам. В одной живет собственница земли и дома – с мужем, сыном, невесткой и внуками. В другом – Фрида Михайловна. Третий подъезд закрыт – его бывший жилец, родной брат Светланы Титовой, проиграл суд о праве собственности на долю в доме и вынужден был съехать. Он с семьей сейчас занимает избу постройки двадцатых годов прошлого века на этом же участке – старый дом новоселы по счастливой случайности не успели снести к началу войны за жилплощадь.

«В 2008 году сестра уговорила меня и мать построить общий дом, по принципу таунхауса. Сестра купила землю, начала тут все делать. Мы с мамой продали наши квартиры, сад, всего пять объектов недвижимости. Я вложил три миллиона, мама – пять. Никаких документов, чеков, все на доверии – мы же одна семья. Когда построились, я на семейном совете поднял вопрос о распределении прав собственности. И вот тут все это началось», – вспоминает лишенный прописки Александр Рубинов.

По его словам, Титова заявила им, что они могут жить в доме, но хозяин у него будет один. Долг в 8 миллионов рублей хозяйка усадьбы признавать отказалась. Александр и Фрида Михайловна решили судиться, но не смогли доказать право собственности. После этого семья погрязла в тяжбах. Светлана Титова по суду выселила семью Рубиновых. Однако Александр и мать доказали факт долга, и суд обязал домовладелицу деньги вернуть. Собственно, и в решении о выселении Александра содержится условие, что сначала сестра должна отдать ему три миллиона рублей. Оба решения не исполняются. После проигранного процесса о деньгах Титова выставила матери счет за аренду жилплощади и подала в суд иск о выселении. Но переехать Фриде Михайловне некуда. Трехкомнатную квартиру и сад она продала, чтобы вложиться в стройку.

«Она тогда сказала: живи пожизненно, но без права на дом. А как мне без собственности в 80 лет? У меня дети, внуки. Теперь половину внуков, которые из-за стенки, я не вижу. В гости приходят только внуки со двора. Этот дом разрушил нашу семью», – сетует пенсионерка. Она говорит, что если получит обратно свои пять миллионов, купит жилье в другом месте.

Адвокат Фриды Михайловны, руководитель адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди сообщил РИА «Новый День», что намерен поэтапно опровергать утверждения, высказанные в иске Светланы Титовой: «Первым делом мы оспорим арендную плату, которую якобы задолжала моя доверительница своей дочери с 2014 года. Мы докажем, что между истцом и ответчиком сложился договор пользования жильем без арендной платы, так как раньше это требование не предъявлялось. Светлана Титова отдавала матери только счета за электричество, и они оплачивались. Требовать арендную плату задним числом неправомерно. Что касается выселения, то мы будем просить суд учесть, что это решение лишит мою доверительницу конституционного права на жилище, ведь она все продала и потратила на стройку дома, этот факт доказан».

Представитель Светланы Титовой, адвокат из агентства «Атторней» Елена Ерошевич также дала комментарий этой истории: «Это конфликт между сестрой и братом, в который Фриду Михайловну втянули. Она должна была топнуть ногой и остановить детей, но конфликт продолжается. Причина подачи иска в отношении Александра Рубинова и Фриды Михайловны – в несоразмерности их требований. Сначала они предложили выделить им доли – по трети на каждого, но Светлана Титова сочла, что это невозможно, так как их вложения в стройку были существенно меньше, чем стоимость долей, и меньше восьми миллионов, о которых они говорят. Титова предлагала родственникам разные варианты урегулирования спора, вплоть до того, что подписала безденежные расписки Рубинову в качестве гарантии возврата денег. Но стороны не смогли договориться».

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

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