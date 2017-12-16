Портал госзакупок заблокировали на четырнадцать часов

В России официально заблокировали портал государственных закупок на 14 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при заходе на сайт появляется сообщение от имени единой информационной системы в сфере закупок. Она информирует о проведении регламентных работ с 22:00 15 декабря по 12:00 16 декабря. На данный момент пользователям системы доступны только личные кабинеты по 223-ФЗ.

Москва – Екатеринбург, Максим Бородин

Москва – Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

Семейная война. В Екатеринбурге дочь через суд выселяет мать-пенсионерку из огромного дома (ВИДЕО). / Евангелисты против УФАС, угроза Конституции и съедобная собака – итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / Зрада: Польша подсунула Украине российских «полукровок» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»