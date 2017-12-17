На Пермском тракте авария с участием семи автомобилей – один человек тяжело ранен

Накануне вечером, около 20:30 на 317-м километре Московского тракта (автодорога Пермь – Екатеринбург) произошла случилось ДТП с участием семи автомобилей – пяти легковушек, грузовика и тягача-лесовоза. Один человек получил серьезные травмы.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, первыми столкнулись двигавшиеся со стороны Перми «Фольксваген Поло» и «Лада Калина». После в «Калину» влетел «Опель Астра», после чего уже в аварию попал и «Форд Фокус», ехавший в том же направлении. Другой «Форд Фокус» пытался объехать место ДТП, но попытка оказалась неудачной. Выехав на встречку, он врезался в попутно ехавший тягач-лесовоз «Вольво» и в грузовик МАН, который единственный из семи участников аварии двигался со стороны Екатеринбурга.

После столкновения с «Фордом» автомобиль «Вольво» потерял управление и сбил пассажира «Лады Калины», который к этому моменту вышел из машины и просто стоял на обочине. В результате ДТП участник аварии – мужчина 1996 г. рождения доставлен в Ревдинскую ЦГБ, у него открытый перелом нескольких ребер и ему практически оторвало ногу.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 16.12.17

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