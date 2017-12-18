На Среднем Урале в частном доме семеро человек отравились газом

В селе Туринская Слобода семь человек отравились газом, пострадали в том числе трое детей. Все они находятся в больнице.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, ЧП случилось в ночь на 17 декабря в одном из частных домов села Туринская Слобода. Находившиеся в доме почувствовали недомогание, их отправили в местную больницу. По предварительным данным, все они отравились бытовым газом. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Следователи выясняют точную причину и виновных в утечке газа. «При подтверждении факта того, что ухудшение состояния здоровья людей произошло из-за отравления бытовым газом в результате работы неисправного газового оборудования будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников организации, уполномоченной осуществлять контроль за эксплуатацией населением газового оборудования», – добавили в СУ СК по Свердловской области.

Туринская Слобода, служба информации

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