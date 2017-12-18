Из Екатеринбурга с задержкой до 10 часов вылетят несколько рейсов

Из Екатеринбурга с задержкой сегодня вылетят несколько рейсов – в Самару, Тбилиси, Астану задержки составят по одному-два часа. Больше всего не повезло пассажирам авиакомпании «Ямал», которые летят в Нижневартовск. Рейс перенесли с 09:00 на 19:30.

Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс в Тбилиси состоится на два часа позже – в 15:20 вместо 13:20. Вылет в Самару задерживается на час – состоится в 15:30 вместо 14:25. В Астану пассажиры вылетят в 17:25 вместо 16:35.

Самая большая задержка ожидает пассажиров, летящих в Нижневартовск. Рейс должен был состояться в 09:00. Однако по решению авиакомпании «Ямал» перенесен на 19:30.

Добавим, что задержки в некоторых случаях связаны с непогодой в пунктах назначения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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