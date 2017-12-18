Четыре торговые сети охватили более 25% рынка в отдельных свердловских городах

Свердловское управление ФАС составило список торговых сетей, доля которых на рынках отдельных муниципалитетов превышает 25%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС, речь идет о доле каждой из этих сетей в объеме продуктов питания, проданных в 2016 году. Шире других в Свердловской области представлены магазины торговых сетей «Монетка» и «Райт» – они преодолели 25-процентный барьер в 21 муниципалитете, в том числе Нижнем Тагиле, Богдановиче, Реже, Полевском, Алапаевске, Березовском, Верхотурье. «Пятерочка» плотно обосновалась в Пышминском городском округе, ТС «Верный» – в Верхнем Дуброво, а «Магнит» – в Туринске, Краснотурьинске, Красноуральске и рп Малышева. В Екатеринбурге, по данным УФАС, захватить более 25% рынка не удалось никому.

Екатеринбург, служба информации

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