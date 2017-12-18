Треть лесопожарной техники Свердловской области изношена на 100%

Свердловская область вошла в число регионов, которые не обеспечены техникой и оборудованием, необходимым для охраны лесов от пожаров, включая их тушение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Счетной палате РФ, имеющееся оборудование и противопожарный инвентарь имеют значительный физический износ. Доля лесопожарной техники с износом до 100% составляет в Иркутской и Свердловской областях 35% всего парка техники, состоящего на балансе лесопожарных формирований. Больше – только в Республике Алтай (40,9%), Забайкальском крае – 46%, Красноярском крае – 55%.

Кроме того, лесные планы Свердловской области не содержат актуальной информации о состоянии лесов и объемах планируемых противопожарных мероприятий.

Также, по данным государственной инвентаризации лесов, проводимой Рослесхозом, было отмечено низкое качество выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров. Неудовлетворительное качество работ было выявлено на 11 из 80 лесных участков (13,8%).

Департаментом лесного хозяйства области не обеспечивался надлежащий контроль формирования и выполнения госзаданий. Так, при сокращения объема работы по проведению наземного мониторинга пожарной опасности расходы на ее проведение были увеличены на сумму 6,7 млн руб.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 18.12.17

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