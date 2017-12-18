Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг СКБ-банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг СКБ-банка на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Показатель достаточности капитала банка улучшился, также отмечен достаточный уровень ликвидности и наличие прибыли.

«Согласно отчету за ноябрь 2017 года, подтверждение рейтинга отражает стабильное положение банка со времени последнего пересмотра. По мнению аналитиков Fitch Ratings, показатель достаточности капитала, рассчитанный по методике агентства, улучшился. Агентство также отмечает достаточный уровень ликвидности СКБ-банка и наличие прибыли», – сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Fitch Ratings отмечает наличие потенциала для повышения рейтингов СКБ-банка в случае последовательного улучшения показателей активов, продолжительной прибыльности и укрепления капитализации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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